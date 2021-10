Nordkorea vil bygge 'uovervindeligt' militær

Den nordkoreanske diktator har lovet, at han vil bygge et uovervindeligt militær, alt imens han anklager USA for at skabe splid med Sydkorea

Det går ikke stille for sig i Nordkorea, der er i fuld sving med at opruste deres styrker.

Nordkoreas diktator Kim Jong-un har nemlig lige lovet, at han vil bygge et 'uovervindeligt' militær.

Det siger lederen til en selvforsvars-udstilling, der blev afholdt i Nordkoreas hovedstad Pyongyang.

Det skriver BBC.

Vil forebygge krig

Kim Jong-un kom med de kontroversielle kommentarer, alt imens han var flankeret af et hav af forskellige missiler.

Nordkorea har i den seneste tid testet, hvad de selv påstår er hypersoniske og anti-luftfartøjs missiler. Samtidigt har Sydkorea testet våben, der skal affyres fra ubåde.

Tredjegenerations-diktatoren har i den forbindelse gjort det klart, at han ikke ønsker at gå i krig med landets nabo mod syd.

- Vi er ikke fokuseret på at diskutere krig med nogen. Vi vil derimod forebygge krig, og bogstaveligt talt afskrække fra krig for at beskytte vores nationale suverænitet, siger han.

Fjenden mod vest

Alt imens Kim Jong-un var omringet af alverdens militære materiel - herunder kampvogne - anklagede han USA for at skabe stridigheder mellem Nord- og Sydkorea.

Han understregede, at der ikke var nogen grund til ikke at tro, at USA er fjendtlige.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har flere gange udtalt, at han er villig til at tale med Nordkorea, men han har krævet, at landet skiller sig af med deres atomvåben, før sanktionerne bliver løftet.

Det har Nordkorea indtil videre nægtet.