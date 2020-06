Nordkorea vil sende flyveblade med propaganda

Nordkorea gør klar til at sende store mængder flyveblade over grænsen til Sydkorea.

I flyvebladene tager Nordkorea afstand fra nordkoreanske afhoppere og Sydkorea.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau, KCNA, lørdag.

Flyvebladene er et modsvar, efter at nordkoreanske afhoppere angiveligt har sendt omkring 50.000 propaganda-flyveblade fra Sydkorea over grænsen til Nordkorea.

Styret i Nordkorea har krævet, at Sydkorea griber ind over for flyvebladene. I flyvebladene kritiseres den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Oprørte nordkoreanere 'er aktivt i gang med at forberede flyveblade i stor skala', skriver KCNA. Ifølge det statslige nyhedsbureau er der bunker så høje som bjerge med flyveblade.

- Enhver aktion bør blive mødt med en passende reaktion, skriver KCNA.

Sydkoreas ministerium, som har ansvar for dialog med nabolandet, er kritisk over for den nordkoreanske melding.

Ministeriet betegner planen om at sende flyveblade over grænsen som 'meget beklagelig'. Ministeriet opfordrer i samme moment Nordkorea til at droppe planen.

Nordkorea sprængte tirsdag et forbindelseskontor i luften i grænsebyen Kaesong, hvor det tidligere har holdt møder med repræsentanter fra Sydkorea.

Ødelæggelsen af kontoret var en symbolsk handling, som kom efter flere dage med ophedet retorik mod Sydkorea.

Nordkorea er ved at gennemgå en plan for at 'genindsætte hæren i de zoner, der er blevet demilitariseret som følge af aftalen mellem nord og syd'. Det oplyste den nordkoreanske hær tirsdag.

Planen indeholder også elementer, der skal 'omdanne frontlinjen til en fæstning og styrke den militære årvågenhed mod syd yderligere'.

I 2018 underskrev de to landes ledere ellers en erklæring, hvori de lovede at arbejde for gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri og indstille alle 'fjendtlige handlinger'.