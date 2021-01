Nordkoreas 'mørke' flåde forsvundet

Nordkoreanske fiskere, der illegalt tager ud om natten for at fange blæksprutter, var som forsvundet fra vandets overflade i 2020

Nordkorea er om muligt blevet et endnu mere indelukket og sultent land under coronakrisen.

En gennemgang af landets 'mørke' flåde fra 2020 viser, at der har været et massivt fald i nordkoreansk, illegalt fiskeri efter blæksprutter i russisk farvand, skriver CNN.

Nonprofit-organisationen Global Fishing Watch har efter overvågning af satellit-billeder opdaget, at antallet af nordkoreanske både i russisk farvand er faldet med hele 95 procent i 2020.

Fra 146.800 forrige år til kun 6.600 sidste år. Nordkoreansk fiskeri efter blæksprutter faldt ligeledes drastisk i eget farvand.

Blæksprutte er en populær spise i hele asien. Her tørrer to nordkoreanere en større mængde blæksprutter på et hustag i Nordkorea. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

Dårligt udstyrede både synker

Årsagen til det dystre navn (den mørke flåde red.) skyldes, at bådene ikke fortæller om deres position, når de illegalt fisker efter blæksprutter på havet om natten, og oftest fisker i strid med internationale, maritime regler.

De seneste år er der ligeledes skyllet adskillige både fra den 'mørke' flåde op på den japanske kyst, der grundet dårlige forhold ombord på båden ikke er skabt til at sejle langt ud til havs, og derfor ofte synker på den farefulde rejse.

Det store fald i illegalt fiskeri efter blæksprutter kan ifølge Jaeyoon Park, der arbejder for Global Fishing Watch, skyldes, at Kim Jong-Un i 2020 indførte strenge coronarestriktioner for at holde virussen ude af landet.

Ifølge nordkoreanske myndigheder har de da heller ikke fundet et eneste tilfælde af den frygtede virus, hvilket eksperter dog kalder propaganda fra regimet. Dog menes det, at de faktisk har formået at holde den helt store bølge af corona ude, da landets sygehusvæsen ellers ville være gået ned.

Den japanske kystvagt holder et vågent øje med nordkoreanske lykkeridere, der fisker illegalt på Japansk territorie: Foto: Ritzau Scanpix

Sult et kæmpe problem

En rapport udfærdiget af FN fra april 2020 viste, at over 10 millioner nordkoreanere led af fødevareusikkerhed, og den usikkerhed er ikke blevet mindre under Kim Jong-Uns stramme coronarestriktioner.

De har blandt andet betydet, at handlen med Beijing, der af flere eksperter er blevet kaldt livsnødvendig, for at mange nordkoreanere kan få mad, er faldet med 80 procent, da grænserne simpelthen er lukket.

Derfor står landet også over for den største fødevarekrise siden Nordkorea led af hungersnød i 90'erne.

- Vi kan med sikkerhed sige, at der er en landsdækkende mangel på vigtige fødevarer, fortæller Chad O'Caroll, der er direktør for North Korea Risk Group.