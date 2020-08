Nordmænd i Danmark advares med SMS

FAKTA: Sådan er rejsereglerne i Skandinavien

Den norske sundhedsstyrelse anbefaler mandag aften regeringen at sætte Region Midtjylland og Region Sjælland på listen over røde områder. Det vil betyde, at man skal i karantæne efter hjemkomst.

Anbefalingen kommer på grund af øget coronasmitte i regionerne i Danmark. Det er op til den norske regering at beslutte, om den vil følge sundhedsmyndighederne.

Her kan du læse, hvordan rejsevejledningerne er for de skandinaviske lande lige nu:

* Danskere kan med god samvittighed rejse til hele Sverige og hele Norge. De er såkaldt gule lande. Det frarådes altså ikke at rejse dertil.

* Svenskere og nordmænd frarådes heller ikke at rejse til Danmark.

* Sverige og Norge er undtaget den såkaldte seksdagesregel. Den tilsiger, at man skal kunne bevise, at man har reserveret minimum seks overnatninger i Danmark for at få lov at rejse ind.

* Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, anbefaler mandag aften at gøre to regioner i Danmark til røde regioner. Det drejer sig om Region Midtjylland og Region Sjælland.

* Det vil sige, at styrelsen anbefaler den norske regering at fraråde ikke-nødvendige rejser hertil. Hovedstadsområdet hører ikke under Region Sjælland og vil derfor ikke være omfattet.

* Dermed anbefaler den norske sundhedsstyrelse også at indføre karantænepligt ved indrejse fra områderne. Der vil i givet fald være tale om ti dages hjemmekarantæne.

* Selv om rejser til Norge og Sverige fra Danmark ikke frarådes, anbefaler myndighederne, at man er ekstra forsigtig og opmærksom på at overholde gældende anbefalinger for at forebygge coronasmitte.

Kilder: Udenrigsministeriet og Justitsministeriet.