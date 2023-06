Nordmænd klynker over danske priser

Det er åh så dyrt at købe fadøl og pølser i København, må man forstå på vores olierige naboer mod nord

Nordmændenes oliemilliarder rækker ikke langt, når destinationen hedder Danmark.

Røde pølser, skummende fadøl og ture i forlystelsesparker tærer nemlig hårdt på pungen, hvis den er fyldt med norske kroner.

Typisk lyder den danske klagesang ellers, at det er for dyrt i Norge, men den situation ser nu ud til at være vendt på hovedet.

Pengene forsvinder

Sådan lyder konklusionen på en historie fra VG, som har taget temperaturen på de danske priser.

'Her forsvinder feriepengene frygtelig hurtigt,' lyder overskriften. Så er scenen sat.

I pristjekket, som blev lavet i sidste uge, noteres prisen på en pølse med brød på Rådhuspladsen til 57 norske kroner (36 danske).

I Nyhavn, epicenteret for dyre drikkevarer, skal man af med 195 norske kroner (126 danske) for et glas Chardonnay-vin. En fadøl løber samme sted op i 140 norske kroner (90 danske).

'Det gør ondt'

I Tivoli mødte VG to veninder fra Oslo, som havde taget et mini-cruise til København.

- Det gør ondt på pengepungen, siger Gunn Lien.

- Det er blevet meget dyrt, fortsætter veninden Silvia Rollefstad.

Også Tivoli er forfærdelig dyrt for vores norske naboer. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO

Og netop priserne i den danske forlystelsespark er nok til at få myseosten galt i halsen.

En Tivoli-tur med turpas for en familie på fire med to børn over otte løber op i 2.670 norske kroner (1.726 danske).

'Og det er før, du har spist en enkelt is,' konstaterer VG.

Derfor gør det ondt

Når de danske priser rammer nordmændene hårdt, skyldes det den norske krones lave værdi.

Siden efteråret 2022 har den været støt faldende, og den får derfor alvorlige bank af den danske krone, som er knyttet op på euroens værdi.

I skrivende stund kan du således erhverve dig 100 norske kroner for 64 af den danske slags. I anden halvdel af sidste år lå prisen og svingede omkring de 72-77 danske kroner.

Thea Hoff Damli, pressechef for det norske marked hos Visit Denmark, konstaterer, at det for nordmændene nu er knap så lækkert at rejse i Danmark.

For pludselig minder priserne om dem, de selv har i Norge. Øv.