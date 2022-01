Nordmændene kan fredag igen gå på weekend med fyraftensøl

Fra fredag kan nordmændene igen bestille en kold øl eller et glas vin, når de tager på bar eller restaurant.

Det står klart, efter at den norske regering torsdag aften har præsenteret en række lempelser af coronarestriktionerne.

Blandt dem er altså en ophævelse af udskænkningsforbuddet, der på norsk er blevet kaldt for et 'skjenkestopp'.

Fra fredag må barer og restauranter servere alkohol frem til klokken 23.

Ifølge den norske avis VG, der har gennemgået restriktioner i alle europæiske lande, er Norge det eneste land i Europa, der som en del af sine coronatiltag har forbudt barer og restauranter at servere alkohol.

Foruden ophævelsen af udskænkningsforbuddet har den norske regering torsdag annonceret en stribe lempelser.

- Vi er nu inde i en ny fase af pandemien. Mange flere i vores land er vaccineret og dermed bedre beskyttet nu end midt i december, siger den norske statsminister, Jonas Gahr Støre.

- Det betyder, at vi i dag kan lempe mange af de tiltag, som blev indført for fire uger siden, lyder det på pressemødet.

Det betyder blandt andet også, at risikoniveauet i skoler og børnehaver sænkes. Det betyder, at der nu i højere grad kun skal testes jævnligt i institutioner, hvor der er er et højt smittetryk.

Den norske regering har også åbnet for, at udendørs idrætsaktiviteter kan gennemføres som normalt for børn og unge under 20 år.

For voksne er der fortsat en grænse på 20 deltagere.

Blandt øvrige ændringer i Norges tiltag er, at grænsen for deltagende publikummer ved indendørs arrangementer hæves til 200 personer.

Derudover ændrer Norge reglerne for nære kontakter.

Hvis man er nærkontakt til en smittet, men ikke bor sammen med personen, kan man nøjes med at blive testet på dag tre og fem efter den nære kontakt. Man behøver ikke længere at gå i isolation, oplyser regeringen.