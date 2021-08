Nordmændene udskyder dele af genåbningen

Mens genåbningen af Danmark fortsætter, trykker nordmændene på bremsen. Dele af genåbningen i Norge er udskudt, indtil alle voksne i landet er færdigvaccineret. Det siger den norske regering på et pressemøde fredag.

Udskydelsen kommer, fordi de norske sundhedsmyndigheder frygter, at en ny smittebølge kan være på vej.

Den norske regering håber, at en normal hverdag uden restriktioner vender tilbage, når alle voksne er blevet færdigvaccineret. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvad 'alle' præcist indebærer.

- Vi åbner, hvor vi kan, og bremser, hvor der er behov, siger den norske sundhedsminister, Bent Høie, ved pressemødet ifølge Reuters.

Den norske genåbning er inddelt i fire faser, og det er dele af den sidste fase, som nu bliver udskudt. Det handler blandt andet om afstandskrav ved kultur- og sportsarrangementer og i motionscentre.

Tidligere har forventningen været, at vaccinationen ville være fuldendt i slutningen af september. Men på pressemødet kom det frem, at nordmændene har fået en million ekstra doser med vaccine.

Det ventes at fremrykke tidspunktet for, at de voksne i Norge har fået stik nummer to, med 14 dage. Dermed er der krav om karantæne ved indrejse fra hele Danmark.

Nordmændene har også skærpet indrejserestriktionerne, hvis man kommer fra Nordjylland, der nu er rødt. Dermed er der fortsat restriktioner ved indrejse fra hele Danmark, blandt andet krav om karantæne.

Meldingen fra Norge kommer samme dag, som den danske regering har fjernet krav om mundbind i tog og busser samt afstandskrav i blandt andet butikker, forlystelsesparker og hos frisører. Kravene er væk fra lørdag.