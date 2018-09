Nordmand protesterer i bar røv mod 'krydstogtgalskab'

71-årig norsk kommunalpolitiker mener, at krydstogtskibe er en belastning for miljøet og presser de små lokalsamfund

En nøgen uciviliseret mand der uforstående ser kolonisterne ankomme til sit land - eller en norsk kommunalpolitiker i miljøprotest?

Det sidstenævnte er svaret. Manden på billedet er Svein Ingvald Opdal, en norsk kommunalpolitiker fra partiet De Grønne, der protesterer, mod det han kalder 'krydstogtgalskab'.

Selve protesten skete lørdag morgen i hans sommerhus ud til Sunnfjord i det vestlige Norge.

- Jeg havde sovet nøgen og var stået op for at tisse udenfor. På fjorden ser jeg et mindre krydstogtskib for anker og et mere, der ligger ved kaj. Min tanke var, at det var galskab. Skib nummer seks og syv på fem dage. Da sagde jeg til konen: Jeg protesterer! Tag et billede af min protest. Det var en spontan handling, som på ingen måde var planlagt eller arrangeret, fortæller Svein Ingvald Opdal til Politiken.

Som gud har skabt ham, demonstrer Svein Ingvald Opdal mod krydstogtskibe udenfor Olden i Norge.

Han delte billedet på Instagram og Facebook, og det er nu blevet delt rundt i hele verden. Fra Norge og Danmark helt til Tasmanien ved Australien. Han er overrasket over hvor mange mennesker, der ringer ham op og deler hans holdning. Men han er også godt klar over, at protesten ikke ville få samme opmærksomhed, hvis han havde tøj på.

-Det er sagen, der er vigtig. Ikke det, at jeg er nøgen. Måske den måde at demonstrere på fremover skal være måden at protestere på i miljøsager, siger han, til Politken.

Bæredygtig turisme

Svein Ingvald Opdal har oplevet at flere crusieskibe er kommet til fjorden i de seneste år. Han har fået fortalt, at der var tilsammen 11.500 turister i de små byer Olden og Loen på en onsdag. I løbet af ugen kom der flere krydstogtskibe, og til sidst fik det bægeret til at flyde over.

- Jeg er ikke mod turisme, tværtimod, men jeg er for turisme som er bæredygtig, som lokalsamfundet kan klare at tage i mod, siger han, til TV2 i Norge.

Ifølge Svein Ingvald Opdal er det kun enkelte personer i lokalsamfundene omkring Sunnfjord, der tjener penge på krydstogtturismen, mens de fleste andre oplever gener.

Det er ikke kun små norske fjorde, der oplever pres fra mange besøgende krydstogtskibe. I Venedig og Barcelona har det skabt så meget pres, at lokalbefolkningen reagerer negativt.