Nordmand tog taxa fra København til Oslo og løb fra regning

Det nye år var blot en time gammelt, da norsk politi modtog en anmeldelse fra en taxachauffør, der havde fået en dårlig start på 2018.

Efter at have brugt seks timer på at køre en beruset nordmand fra København til Oslo, havde manden forladt taxaen uden at betale regningen på 12.500 kroner.

- Da de kom frem til stedet, forduftede manden ind i lejligheden. Det at tage en taxa fra København til Oslo er jo en kostbar affære, så jeg forstår godt, at chaufføren kontaktede os, siger operationsleder ved Oslo Politi Vidar Pedersen til VG.

Efter lidt tid lykkedes det politiet at finde frem til den rigtige lejlighed. Da betjentene kom ind i lejligheden, lå taxakunden og sov i sin seng.

- Han blev vækket af politiet. Han er godt beruset, men vi er nu i lejligheden, hvor han prøver at betale med kort, så det ordner sig, siger Vidar Pedersen til VG.

Taxaturen, der gik gennem tre skandinaviske lande endte med at koste den norske fulderik 18.000 norske kroner.

Strabadserne var dog ikke færdige for taxachaufføren.

Kort efter klokken tre oplyste det norske politi, at taxaen var løbet tør for strøm uden for taxakundens lejlighed.

Taxachaufføren måtte derfor have hjælp af et bjærgningskøretøj.