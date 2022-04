Nordsjælland: Bilerne skøjter rundt

Flere veje i Nordsjælland er glatte her til morgen.

Det er specielt på motorvejsstrækningen mellem Helsingør og Humlebæk/Nivå, at bilister skal passe på.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet har desuden fået meldinger om flere færdselsuheld. Heldigvis uden alvorlig personskade.

Nordsjællands Politi opfordrer til at køre forsigtigt.

