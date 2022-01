Norge betaler for Talibans privatfly

Det norske udenrigsministerium bekræfter over for norsk medie, at Norge har betalt for Talibans privatfly til landet

Lørdag aften skriver det norske medie VG, at en delegation fra Taliban er landet i Oslo, hvor de for første gang skal deltage i møder med Vesten, efter Taliban har overtaget magten i Aghanistan.

Det er også lykkedes det norske medie at få svar fra det norske udenrigsministerium på, hvem der har betalt regningen for det privatfly, der har transporteret delegationen til den norske hovedstad.

Og det har den norske regering. Det oplyser statssekretær i Utenriksdepartementet (udenrigsministeriet, red.) Henrik Thune til mediet:

- Norge betaler det lejede fly for Talibans delegation og også rejsen for repræsentanterne for civilsamfundet. Det lejede fly til Talibans delegation er valgt ud fra en vurdering af forskellige praktiske og sikkerhedsmæssige forhold.

Foto: Taliban-talserperson Abdul Qahar Balkhi

Delegationen skal deltage i møder fordelt over tre dage, og det første finder sted søndag. De skal efter sigende forhandle om nødhjælp til Afghanistan, som står over for en humanitær krise.

Det norske udenrigsministerium har tidligere oplyst, at Taliban skal til møder med norske myndigheder, repræsentanter for det internationale samfund og andre afghanere med baggrund fra landets civile baggrund.