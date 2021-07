Norge indfører karantænekrav danskere

Norge indfører fra mandag karantænekrav for borgere fra fire danske regioner. Det drejer sig om Region Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland og Midtjylland.

Det oplyser den norske regering i en pressemeddelelse.

Dermed er det kun Region Syddanmark, der ikke er omfattet af et karantænekrav for indrejsende.

Fra de fire andre danske regioner skal turister altså nu i selvisolation, når de rejser ind i Norge.

Karantænen varer i udgangspunktet i ti dage. Man kan dog bryde karantænen, hvis man bliver testet negativ i en PCR-test på syvende dagen. PCR-testen er den, hvor man bliver podet i svælget.

Det er dog ikke sikkert, at man bliver nødt til at aflyse sin tur til Norge, selv om landets regering mandag strammer reglerne.

Er man færdigvaccineret mod covid-19, kan man nemlig stadig rejse ind i landet uden at gå i karantæne. Det samme gælder, hvis man har været smittet med covid-19 inden for de seneste seks måneder.

Per lørdag er alle danske regioner stadig farvet grønne i det norske udenrigsministeriums rejsevejledninger.

Men mandag træder ændringen i kraft.

Her bliver Region Hovedstaden farvet rød. De tre andre pågældende regioner bliver farvet orange.

Udmeldingen om de ændrede rejserestriktioner kom fra den norske regering fredag.

Det sker i kølvandet på, at Danmark i den seneste uge har oplevet et stigende antal smittede med coronavirus.

Lørdag var fjerde dag i denne uge, at smittetallet var over 1000. Onsdag var smittetallet 1202, hvilket var det højeste siden 21. maj.

Thorkild Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, sagde lørdag eftermiddag, at de høje smittetal sandsynligvis er en effekt af folkefesten, der udspillede sig i Danmark under europamesterskaberne i fodbold.

Han sagde dog samtidig, at effekten af fodboldfesten kunne have været meget større, og at det meste af effekten formentlig allerede har vist sig i smittetallene.