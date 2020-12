Norge indfører krav om coronatest ved indrejse

Norge gør det obligatorisk at blive coronatestet ved indrejse til landet.

Kravet træder i kraft 2. januar. Bryder man testpligten, risikerer man en bøde.

Det oplyser statsminister Erna Solberg i en pressemeddelelse ifølge mediet NRK. Beslutningen er taget på baggrund af vurderinger fra sundhedsmyndigheder.

Så vidt det er muligt, skal testen tages i lufthavnen eller ved den pågældende grænseovergang. Hvis det ikke er muligt, skal testen tages dagen efter ankomst.

Det fremgår ikke, om der er tale om lyntest eller pcr-test, som regnes for mere sikre.

Årsagen til de strammere regler er frygt for den virusvariant, som blev opdaget i Storbritannien kort før jul. Den menes at være op mod 70 procent mere smitsom.

- Vi er nu dobbelt så bekymrede for importsmitte.

- Vi er både bekymrede for udbrud med den nye muterede virusvariant, som kan være mere smitsom, og for at mange vil returnere til Norge efter jul fra lande med langt højere smitteniveau, end vi har her, siger Erna Solberg i pressemeddelelsen.

Der er bekræftet enkelte tilfælde af den nye virusvariant i Norge. Og det er afgørende, at det ikke får fodfæste i landet, understreger Solberg.

- Hvis denne mutation bliver spredt i Norge, vil det formentlig kræve en fuld nedlukning af samfundet.

- Vi må gøre, hvad vi kan for at forhindre, at den nye virusvariant får fodfæste i Norge. Testning er den eneste måde at afdække på, om rejsende fra røde lande bærer dette virus med sig, siger hun.

Tiltaget med testpligt bliver taget op til genovervejelse efter fire uger.

Norge har omkring 110 godkendte grænseovergange. For bedre at kunne bevare kontrollen og sørge for, at folk lader sig teste, vil flere af de mindre overgange blive lukket. Hvilke er endnu ikke besluttet.

Der er enkelte undtagelser for, hvem der skal testes ved indrejse.

Børn under 12 år slipper. Og der gøres nogle undtagelser for blandt andet personer med samfundskritiske funktioner, grænsependlere, langturschauffører og diplomater.