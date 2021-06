Norge lemper sine regler for indrejse

Norge lemper reglerne for indrejse. Det er blandt andet godt nyt for danskere, der ønsker at rejse ind i landet.

Fra lørdag klokken 12 er det muligt for danskere at slippe for karantæne ved indrejse til Norge, hvis man er fuldt vaccineret eller har været smittet med covid-19 inden for de seneste seks måneder. Det kan man bruge sit coronapas til at bevise.

Det oplyser den norske regering i en pressemeddelelse.

Svenskere får samme mulighed for at rejse ind i Norge, så snart landet har et coronapas klar til brug.

For begge lande gælder altså, at de nye indrejsemuligheder er klar, før den fælles europæiske løsning for et coronapas er helt på plads.

Den løsning er forventeligt klar 26. juni. Men det coronapas, vi allerede benytter i Danmark, godkender de altså også i Norge.

Danmarks ambassadør i Norge, Jarl Friis-Madsen, glæder sig over de nye indrejseregler.

- Det er en fantastisk god nyhed. Den vil komme over 1,5 millioner fuldt vaccinerede danskere til gode.

- Jeg er meget taknemmelig over, at Norges regering har fået denne tekniske løsning på plads, siger han til avisen VG.

I alt 1.589.896 borgere i Danmark er færdigvaccinerede, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut fredag. Det svarer til 27,2 procent af befolkningen.

Fra 5. juli ændrer den norske regering grænsen for, hvad der tæller som et grønt land i Europa.

De bliver harmoniseret med de europæiske anbefalinger, så et land er grønt, når det har under 50 smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage og en positivprocent på under 4. Eller under 75 smittede per 100.000 indbyggere over en positivprocent under 1.

Indtil da er den norske grænse for grønne lande, hvorfra indrejsende slipper for karantæne, 25 smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage og en positivprocent på under 4.