Norge og Canada i bitter konkurrence: Hvem har den største elg?

Kampen om hvem, der har den største statue af en elg, er brudt ud mellem de to stolte nationer Canada og Norge.

Det skriver flere medier heriblandt The New York Times, The Guardian og BBC, samt det norske medie Dagbladet.

Igennem tre årtier har borgerne i den canadiske by Moose Jaw kunne prale med, at deres by var hjemsted for verdens største statue af en elg.

Den ti meter høje statue, 'Mac the Moose' (elgen Mac), har kæmpet sig gennem brutale vintre, hærværk og vansiring. Og elgens betydning for byen kan sammenlignes med den lille havfrues betydning for København. I 2013 blev den endda udnævnt til byens mest populære kendis.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den norske elg-statue kan blære sig med at være verdens største. Foto: Shutterstock

Men status og renomme kan være flygtigt.

I 2015 røg 'Mac the Mooses' status som den største elg-statue i verden, da nordmændene rejste 'Storelgen'. En skinnende og nærmest gennemsigtig statue af en elg bygget med et formål om at overgå 'Mac' i højden og stjæle dens plads i rekordbøgerne.

Den provokation vil canadierne ikke stå model til mere, og efter at en komiker-duo har kaldt Norges statue for 'en grov krænkelse' og mobiliseret borgerne i Moose Jaw, er formålet nu at genvinde byens tabte ære.

I en video på Facebook, der er postet 11. januar, gav komikerparret Justin Reves og Greg Moore følgende opsang til deres canadiske medborgere i den canadiske by:

Artiklen fortsætter under videoen ...

- I er en by kendt rundt om i verden for det storslåede navn Moose Jaw, og alle der kommer forbi ved, at den her burde være verdens største elg.

Indsamling i gang

Foran den fortabte 'Mac' tryglede de to komikere byens borgere om at reagere nu og gøre elgen 31 centimeter højere. Duoen har oprettet en 'GoFundMe-kampagne', som i skrivende stund har indsamlet lidt over 5500 dollars (36.500 kroner) til renoveringen af 'Mac'. Målet er 50.000 dollars (328.000 kroner), og der er derfor stadig et stykke vej til målet.

Opråbet er dog blevet hørt af ingen ringere end borgmesteren fra Moose Jaw, Fraser Tolmie, der har et overraskende personligt forhold til elgen 'Mac'. Han kan nemlig afsløre, at elgen er opkaldt efter hans kones grandonkel.

I Norge tager man udfordringen fra den canadiske by med ophøjet ro. Den norske elg, der står på strækningen mellem Oslo og Trondheim, er 30 centimeter højere end 'Mac', og skulle det lykkes canadierne at overtage verdens rekorden, så er kampen ikke slut:

- Vi overgiver os ikke. Slet ikke. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at denne er verdens højeste elg - eller største elg i verden, siger borgmesteren i den norske by Stor-Elvdal, hvor 'Storelgen' står.

Hvad koster en elg på 20 meter?

Terje Hoffstad der er talsmand for kommunen oplyser til den norske avis Dagbladet, at de har talt med kunstneren bag 'Storelgen', Linda Bakke, om deres elg kan blive større:

- Hun vil undersøge, hvad det vil koste at lave en, som er 20 meter høj, siger han, men indrømmer samtidig, at det mest er ment som en spøg.

I første omgang skal canadierne mobilisere pengene til at gøre statuen højere, og dernæst skal de finde ud af, hvordan de skal gøre den højere. Ind til da må vi vente i spænding.

Se også: Lise samler verdens største puslespil: Det hjælper på kronisk sygdom

Se også: Skinnet bedrager: Anklager verdens ældste kvinde for alders-fusk