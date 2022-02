Norge og Danmark uenige om coronafremtid

Hvad er flokimmunitet, og hvornår tør man sige, at pandemien er slut?

Det er spørgsmål som disse, danske og norske sundhedsmyndigheder er uenige om.

Danmark er noget mere optimistiske end vores nordlige naboer. Mens Mette Frederiksen har sagt, at det er slut, tør man i Norge ikke tage forskud på glæderne.

I Danmark er der en generel forståelse af, at det her er den sidste egentlige bølge. Skulle corona komme igen til efteråret, vil den håndteres som enhver anden sæsonsyge.

Ifølge Lone Simonsen, dansk epidemiologi ved RUC, som har talt med det norske medie Dagbladet, er dette sidste vinter med restriktioner.

- Vi er i en situation, hvor alle har fået tilbuddet om tredje stik, og vi har oppet immuniteten ved, at mange har været smittede med omikronvarianten. Det lover rigtig godt for fremtiden, lyder det Lone Simonsen.

Afdelingsdirektør for Folkehelseinstituttet - svarende til Sundhedsstyrelsen, Line Vold, mener, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt dette er den sidste bølge, som håndteres med restriktioner i dette omfang.

- Hvordan vi vil håndtere smitten i efteråret, tør jeg ikke forudsige. Det afhænger af en række forskellige antagelser, så det synes jeg ikke, jeg skal spekulere i lige nu.

Hvad er flokimmunitet?

I Norge er myndighederne meget forsigtige med at bruge ordet flokimmunitet. I november skrev Folkehelseinstituttet, at det er umuligt at regne ud, hvad tærsklen for flokimmunitet er. 'Det giver ikke mening at tale om flokimmunitet som enten-eller fænomen' forklarer instituttet.

- Begrebet flokimmunitet bruges lidt forskelligt. Når jeg taler om flokimmunitet, mener jeg, at vi når en tærskel, hvor så mange har haft infektionen, at incidenstallet når ét. Vi tror, at den tærskel er på 60 procent, lyder det fra Lone Simonsen