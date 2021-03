Norge og Sverige har hver et nyt dødsfald efter vaccine

Seks mennesker har fået alvorlige komplikationer, og i alt to er døde i Norge efter at have fået AstraZeneca-vaccinen.

Det oplyser det norske lægemiddelagentur, Legemiddelverket, på et pressemøde torsdag aften.

- Vi har fået oplysning om seks tilfælde, siger direktør Audun Hågå fra Legemiddelverket ifølge nyhedsbureauet NTB.

To af dem er døde, tilføjer hun. Mandag kom beskeden om det første dødsfald. Det er nu ved at blive undersøgt nærmere.

Også Sverige har konstateret sine første to tilfælde af blodpropper hos personer, der har fået vaccinen fra AstraZeneca.

En af de to er en kvinde i 60'erne, som er død på Skånes universitetssygehus i Lund. Det skriver avisen Sydsvenskan.

Det svenske lægemiddelagentur, Läkemedelsverket, bekræfter, at det har fået melding om et dødsfald i Lund, hvor der er tale om en kombination af blodprop og blødninger.

Det er de bivirkninger, der har været i fokus i en granskning, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har foretaget.

Kort inden, at de svenske og norske myndigheder holdt deres pressekonferencer torsdag, gav EMA grønt lys til fortsat brug af AstraZeneca-vaccinen.

Den 'klare' konklusion på en fornyet gennemgang er, at vaccinens 'fordele med at beskytte folk mod covid-19 med den risiko, der er for at dø eller blive indlagt, opvejer de mulige risici', sagde EMA-direktør Emer Cooke.

Pårørende til den afdøde kvinde i Sverige oplyser, at hun havde fået AstraZenecas vaccine en uge tidligere. På det tidspunkt var hun rask.

Det svenske lægemiddelagentur er nu ved at undersøge en eventuel sammenhæng mellem blodpropper og vacciner, skriver svt.se.

Mens nogle lande har genoptaget brugen af AstraZenecas vaccine, venter Norge yderligere en uge, skriver NTB.

I Norge kan myndighederne ikke udelukke, at der er en sammenhæng med vaccinen.

- Vi kender ikke rigtigt årsagen til dette, men vi ser nu, at flere lande også melder om sådanne tilfælde, siger direktør Camilla Stoltenberg ved det norske Folkehelseinstituttet ifølge netavisen vg.no.