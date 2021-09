Norge registrerer det højeste antal smittede under pandemien

Norge har det seneste døgn registreret det højeste antal coronasmittede siden pandemiens begyndelse.

Således har Norge fundet 1796 nye tilfælde med coronavirus. Det viser tal fra de norske sundhedsmyndigheder ved midnat natten onsdag.

Den tidligere smitterekord lød på 1552 smittede på 24 timer og blev registreret fredag.

Tirsdag er antallet af indlagte steget med 10 til 89. Det er det højeste antal indlagte siden maj.

Inden længe kan landet komme op på et trecifret antal indlagte, mener assisterende sundhedsdirektør Espen Nakstad.

- Det store spørgsmål er, hvor mange alvorlige sygdomstilfælde vi får, når smitten spreder sig, som den gør nu.

- Jeg tror, at vi får et trecifret antal indlagte patienter i den nærmest fremtid, siger Espen Nakstad.

Han tilføjer, at håbet er ikke at nå de samme niveauer som sidste vinter, da Norge var ramt af en tredje bølge af pandemien.

De høje smittetal har for nylig haft konsekvenser for genåbningsplanen, hvor den sidste del af genåbningen er blevet udskudt. Det betyder blandt andet, at der fortsat er afstandskrav ved kultur- og sportsarrangementer og i motionscentre.

- Indtil videre er genåbningen sat i bero for at kunne foretage flere vaccinationer, og regeringen vil tage stilling til planerne i den kommende tid, siger Nakstad.

Norge og landets cirka 5,4 millioner indbyggere er generelt sluppet relativt nådigt igennem pandemien sammenlignet med flere andre lande.

Ud af de i alt 160.174 smittede siden pandemiens begyndelse har 814 personer mistet livet med covid-19.

Det svarer til omkring 15,1 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret cirka 44,6 døde per 100.000 indbyggere.

I Norge har 71,5 procent af befolkningen fået mindst et stik mod virusset, mens 56,4 procent er færdigvaccinerede.

I Danmark har 75,2 procent påbegyndt deres vaccinationsforløb, mens 71,6 procent betegnes som færdigvaccinerede.