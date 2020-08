Norge rød-stempler dele af Danmark

Den norske sundhedsstyrelse (FHI) betegner nu Sjælland uden for Hovedstaden og Midtjylland som 'røde områder' grundet den seneste coronaudvikling.

Derfor anbefaler de, at man indfører karantænekrav, såfremt at man som nordmand vender hjem fra de omtalte dele af Danmark. Samtidig kan det få konsekvenser for indrejsen Norge for danskere.

Danmark i samme pulje som Island, Malta, Holland, Polen, Cypern, Færøerne og dele af Sverige efter smittetrykket er steget.

- FHI anbefaler derfor, at disse lande bliver 'røde', når bestemmelserne for indrejsekarantæne skal opdateres i denne uge - hvis der ikke sker ændringer, lyder det fra afdelingsdirektør Line Vold på FHI's hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen i Norge baserer blandt andet beslutningen på en vurdering af antal positive tilfælde per 100.000 indbyggere i de seneste to uger.

Se her, hvordan tallene fordeler sig:

Island (25,4)

Malta (58,6)

Holland (32,5)

Polen (23,0)

Cypern (20,1)

Færøerne (205,4)

Regioner i Sverige:

Östergötland (28,1)

Blekinge (29,5)

Värmland (20,2)

Uppsala (23,9)

Dalarna (26,8)

Örebro (29,8)

Regioner i Danmark:

Sjælland (minus hovedstadsregionen) (26,5)

Midtjylland (42, 3)

Ifølge det norske medie VG bliver et område rødt, hvis antallet af smittede de seneste to uger overstiger 20 per 100.000 indbyggere.