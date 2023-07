Norge slår parasit-alarm: Findes også i Danmark

Det er ikke bare i Danmark, vi har haft en varm start på sommeren.

Også i Norge har temperaturerne været høje, og det har fået Folkehelseinstituttet (FHI) til at advare de borgere, der søger mod landets mange ferskvandssøer for at køle ned.

Det skriver det norske medie VG.

Mere konkret advarer de mod ikter. Ikten er en parasit og en lille fladorm, som kan forårsage den såkaldte 'swimmer's itch' (svømmerkløe, red.). Et ufarligt, men kløende udslæt, der opstår, når parasitten borer sig ind under huden på et menneske.

Parasitten trives ikke i mennesker, og derfor dør den et kort stykke inde i huden, hvilket forårsager udslættet.

Man kan ikke se på badevand, hvorvidt det indeholder ikter, men ifølge FHI findes parasitten i over 320 ferskvandssøer i Norge. Og landet ser altså nu en stigning i antallet af tilfælde med 'swimmer's itch' på grund af det varme vejr.

Udbredt i danske ferskvandsområder

Ekstra Bladet har været i kontakt med Miljøstyrelsen for at spørge, hvordan det forholder sig i Danmark. I et skriftligt svar bekræfter de, at de er bekendt med parasitten:

'Miljøstyrelsen kender til parasitten, der forårsager swimmer’s itch, som også er udbredt i danske ferskvandsområder,' skriver de i svaret.

De oplyser, at ikten normalvis gennemfører sin livscyklus i svømmefugle med ferskvandssnegle som mellemvært.

'Dog kan det stadium, der lever frit i ferskvand og inficerer svømmefugle, tage fejl, og forsøge at bore sig ind i huden på et menneske. Den mikroskopiske larve dør hurtigt i den forkerte vært, og så kan der opstå et kløende udslæt – 'swimmer’s itch'.'

De tilføjer, at det er kommunernes opgave at holde øje med badevandskvaliteten. Herunder bakterier og andet, der kan udgøre en sundhedsfare for de badende.