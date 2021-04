Norge: Syv vaccinerede på plejehjem smittet med covid-19

Syv beboere på et plejehjem i Ullensaker nord for Oslo er blevet smittet med covid-19.

Det ville der normalt ikke være noget usædvanligt i, men sagen vækker dog alligevel opsigt i Norge, for alle syv beboere er nemlig fuldt vaccinerede mod sygdommen.

Det skriver VG.

Folkehelseinstituttet (FHI) - det norske svar på Sundhedsstyrelsen - har derfor kastet sig over at undersøge sagen. Det er nemlig første gang man har set et så stort udbrud blandt vaccinerede i Norge.

Ud af de syv smittede er to beboere blevet indlagt.

- Vi tror bare, det er et uheld, men vi undersøger alle muligheder, siger Preben Aavitsland, der er overlæge i FHI, til VG.

Flere ubesvarede spørgsmål

De arbejder nu sammen med kommunen for at undersøge, hvordan de syv beboere kan være blevet smittet, på trods af at de burde være beskyttet af vaccinen.

Preben Aavitsland understreger, at det er forventeligt, at enkelte vaccinerede kan blive smittet, men det er dog blot forventningen, at det sker sjældent.

- Vi sidder tilbage med flere spørgsmål, som vi ikke har svar på. Vi er stadig langt fra at have svaret, siger kommuneoverlæge Laurence Jary-Vattøy til VG.

- Må leve med en risiko

FHI har nu sendt et hold til Ullensaker for at undersøge, hvordan virussen kan være blevet spredt på et plejehjem, hvor de fleste er blevet vaccineret.

- Der er intet med denne virus, denne sygdom eller denne vaccine, som er 100 procent. Vi må altså leve med en lille risiko. Næsten alle landets 40.000 plejehjemsbeboere er vaccineret, så risikoen her er altså meget lav, siger Preben Aavitsland.

Tre af de syv smittede på plejehjemmet var smittet med enten den sydafrikanske eller den brasilianske variant af virussen, viser FHI's undersøgelser.