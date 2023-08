Norge under vand: - Helt forfærdeligt!

De seneste dages ekstreme vejr har skabt enorme vandmasser i Norge. Over 3800 mennesker er evakueret, og flere områder står under vand

'Ekstremvejret' Hans har skabt massive problemer i Norge.

- Det er helt forfærdeligt. Jeg har aldrig set noget lignende, siger Svein Arne Andersen, der er daglig leder i Vaktmestertjenesten Lillehammer, der bistår med oprydningen efter de store vandmassers hærgen til det norske medie VG.

Vandstanden i flere elve står langt højere end normalen, og flere steder ser vandet ud til at stige yderligere henover weekenden.

De seneste dages voldsomme regn har forårsaget oversvømmelser i flere norske byer, og over 3800 mennesker er evakueret fra deres hjem.

Bliver værre endnu

Det er især regionen Innlandet, der er ramt af oversvømmelser.

Det forventes, at oversvømmelserne i regionen forværres over de næste dage.

Det fortæller DR.

Særligt byen Hønefoss i Innlandet er hårdt ramt.

Byen har normalt omkring 16.000 indbyggere, og over 1500 personer er evakueret fra byen.

Tre meter over normal vandstand

De ekstreme forhold fortsætter i store dele af regionen, og flere steder forventes det at blive værre.

- Nu sidder vi egentlig bare og venter på, hvad der kommer til at ramme os. Vi frygter, at strømmen går, og at folk ikke kan komme ud af deres huse, fortæller distriktschef for Civilforsvaret i Buskerud, Ivar Løkeng, til VG.

Vandstanden i Drammenvassdraget, der er Norges tredjestørste flodsystem, toppede dog formentlig i dag fredag.

Vandet i Drammenvassdraget står fredag over tre meter højere end normalt.

