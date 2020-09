Norge vil indføre krav om karantæne for rejsende fra hele Danmark

Norge ventes lørdag at indføre krav om karantæne for rejsende fra Region Sjælland og Region Nordjylland.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed vil der være krav om ti dages karantæne for rejsende fra hele Danmark til Norge.

Det samme gælder rejsende fra Færøerne. Det gælder dog ikke Grønland.

Ændringerne får ikke de danske myndigheder til at fraråde rejser til Norge. Ifølge Udenrigsministeriet er det nemlig fortsat muligt at afholde ferie i landet, hvis man opholder sig på et passende karantænested.

Ny rejsevejledning fra Danmark

Torsdag opdaterede det danske Udenrigsministerium også deres rejsevejledning. Her blev fire nye landet tilføjet til listen over lande, som UM fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Det gælder de fire europæiske lande Portugal, Holland, Schweiz og Østrig.