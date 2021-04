Norges statsminister får stor bøde for brud på coronaregler

Norges statsminister, Erna Solberg, får bøde på 20.000 kroner for at omgå egne coronaregler

Norges statsminister, Erna Solberg, skal til lommerne og betale en bøde på 20.000 norske kroner - 14.670 danske kroner - for brud på coronaregler i forbindelse med sin fødselsdag, oplyser norsk politi på et pressemøde fredag.

Den første aften, hvor reglerne blev brudt, skulle 14 deltagere fra Erna Solbergs familie være samlet på en restaurant i Geilo til statsministerens 60-års fødselsdag. Men på grund af øjenproblemer tog Solberg til en læge i Oslo.

De øvrige 13 deltagere fortsatte arrangementet på restauranten og brød altså de restriktioner, som Solberg selv havde udstillet.

Aftenen efter bestilte Erna Solberg og familien takeaway til den lejlighed, som hun og hendes mand boede i - her deltog alle 14 familiemedlemmer.

- De praktiske aftaler blev lavet af Solbergs mand, men Solberg var involveret i beslutningen om at spise ude. Der var ingen lokale regler, hvorfor de nationale regler var gældende, siger politichef Ole B. Sæverud på pressemødet.

- Selvom loven er lige for alle, er alle ikke lige. Solberg er landets statsminister og har ved flere lejligheder stået for regeringens beslutninger om foranstaltninger, der skal bremse pandemien. Det anses derfor passende at reagere med en straf, forsætter politichefen.

Norges statsminister, Erna Solberg, svarede den 23. marts på spørgsmål om, at hun og hendes familie har brudt restriktionerne, mens de var på ferie for at fejre statsministerens 60-års fødselsdag

Kryber til korset

Statsministeren arrangerede en fødselsdagsfest for 14 personer, men på daværende tidspunkt måtte maks 10 personer være samlet.

Derfor havnede Erna Solberg i et sandt stormvejr, hvor politiet gik ind i sagen.

- Det er fire for mange, og vi burde være stoppet. Det gjorde vi ikke, og det beklager jeg, sagde den norske statsminister efter hun blev taget i sin ugerning.

- Sandheden er, at jeg ikke har undersøgt reglerne godt nok og dermed ikke opdaget, at når en familie går ud sammen og er mere end ti, så svarer det til et arrangement.

- Jeg står hver eneste dag og siger, at det norske folk skal følge reglerne bedre. Og så er det mig, der fejler, sagde Erna Solberg til NRK, da de konfronterede hende med hendes 60-års fødselsdagsfest.

Norsk statsminister afhøres