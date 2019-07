Normal hacket: Nu har Facebook reageret

Siden fredag klokken 23 har butikskæden Normal kunnet følge med i, hvordan der er blevet lagt unormale opdateringer op på selskabets Instagram-profil. Men nu er problemet løst.

Normal har været i kontakt med Facebook, der ejer Instagram, og hackerne er nu blevet smidt af kontoen.

Se også: Stor dansk butikskæde hacket: - Dødfrustrerende

Det fortæller Torben Mouritsen, adm. direktør, til Ekstra Bladet.

- Vi har netop fået kode fra Facebook, så vi er i gang med at få den tilbage på rette spor.

- Vi fik god hjælp af det danske kontor i går ved midnatstid. Vi har lige fået koderne fra få minutter siden, så nu skal vi have logget de hackere af, siger han.

Snydelinks

Normalt ligger den danske afdeling af butikskæden, der har 52.000 følgere på Instagram, billeder ud af shampooer, slik, strømper og andre vare til billige penge, men det seneste opslag er tydeligvis ikke med Normal som afsender.

'Vil du tjene 300+ dollars om dagen', starter opslaget, hvortil der er en video med en ung mand, der roder med et bundt dollars.

Der er også flere lokkende links både i det opslag og på profilens 'Story', som helt sikkert er en dårlig idé at klikke på.

Torben Mouritsen glæder sig imidlertid over, at opslagene tydeligvis har været snyd:

- Umiddelbart kan vi ikke se, at det har haft nogle konsekvenser ud over at det har været frustrerende, at vi ikke har haft adgang til vores eget site, og at der er lagt ting op, som vi ikke selv har lagt op. Heldigvis har det været tydeligt, at det ikke har været vores egne opslag, siger han.