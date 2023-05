Normal henter topchef

Han stopper som administrerende direktør hos supermarkedskæden Løvbjerg og hopper over til detailkæden Normal

Efter næsten et årti som topchef hos Løvbjerg Supermarked A/S skal han videre.

Jesper Due skal nemlig slå sine folder ud som viceadministrerende direktør hos detailkæden Normal, skriver Dagligvarehandlen og Børsen.

At han skal være nummer to i rækken hos Normal, gør dog tilsyneladende ikke ret meget for den nu afgående Løvbjerg-direktør.

- Jeg vil hellere vende den rundt, for jeg kommer ind i en enormt sund og velsmurt maskine, så der er ikke noget pres på, at jeg skal ind og lave om på en hel masse fra dag et, siger han til Børsen.

Rekordomsætning

Man skal stoppe, mens legen er god, lyder det.

Og det må man i den grad sige gør sig gældende for Jesper Due.

I 2022 havde Løvbjerg rekordomsætning, og over de seneste tre år har supermarkedskæden tjent omkring 100 millioner kroner før skat, skriver RetailNews.

Løvbjerg-direktøren har sidste dag på hovedkontoret i slutningen af juni og starter hos Normal 1. september.

I en pressemeddelelse oplyser Løvbjerg, at virksomheden er i gang med at finde Jesper Dues afløser.