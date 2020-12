Norsk bacon-panik: Risikerer at løbe tør

Der findes ikke mange ting, der smager så skønt på et julebord som en skive sprødstegt bacon på et stykke med lun leverpostej. Eller som topping på hønsesalaten.

Men det kan norske madører risikere at måtte undvære i juledagene.

Landet er nemlig ved at løbe tør for den fede og salte delikatesse, skriver norske Nettavisen.

- Fryselagrene er tomme og produktionen er lavere end efterspørgslen, fortæller Tor Erik Aag til mediet, kommerciel direktør i Kolonial.no, der leverer mad til norske forbrugere.

Han opfordrer samtidig sine landsfæller til at tage den lidt med ro, når de køber ind.

- Der produceres bacon hele tiden, så det er ingen grund til at hamstre. Der vil dog sporadisk kunne blive udsolgt, og der vil være mindre tilgang til bacon i en periode, siger han videre.

Ingen grænsehandel

Årsagen skal øjensynligt findes i, at nordmændene normalt rejser til Sverige i stor stil for at købe kød og bacon. Men corona-pandemien har gjort, at det ikke længere er en mulighed. Og derfor varer det sandsynligvis lidt tid, før der atter er bacon nok til at tilfredsstille alle de sultne,norske ganer

- Importen hjælper lidt, men vores leverandører tror ikke, det løser sig før i slutningen af januar, forklarer Tor Erik Aag videre.

Heldigvis er der intet, der tyder på, at noget lignende bliver et problem i Danmark.