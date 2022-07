Norsk diplomat i Rusland: - Jeg hader russere

Rusland raser over en video, der angiveligt viser en norsk diplomat på et hotel i Rusland komme med hadefulde ytringer mod to hotelarbejdere

Det var ikke pæne ord, der kom ud af munden på en kvindelig norsk diplomat, da hun, tydeligvis irriteret, skældte ud på to hotelansatte ved disken på et hotel i Murmansk i Rusland.

- Jeg hader russere. Det er fandme irriterende. I knuser bare alt sammen. Dette hotel er en skændsel, og I er alle en skændsel, siger den norske kvinde blandt andet i videoen.

Ordene kan høres på en overvågningsvideo, der er blevet omtalt bredt i mange russiske medier, og som har fået Rusland til at komme med en kraftig fordømmelse.

Det skriver flere norske medier heriblandt Dagbladet og VG, hvor man også kan se videoen.

- Kan gå ad helvedes til

Rusland har stærkt fordømt hændelsen, og Maria Zakharova, der er talsperson for det russiske udenrigsministerium, kalder det på sin Telegram-konto for en 'uhyrlig adfærd af had'.

Hun opfordrer i samme besked det norske udenrigsministerium at gå til handling og 'gøre det rigtige'.

Andrey Tsjibis, der er guvernør i Murmansk amt, hvor hændelsen fandt sted, omtaler ifølge VG den norske diplomat som 'udskud'.

Han skriver også på Telegram, at de ikke vil tolerere 'russofobi', og at 'enhver, der hader russerne, kan gå ad helvedes til'.

Norge beklager

Det norske udenrigsministerium har over for både VG og Dagbladet bekræftet, at episoden har fundet sted.

Ministeriet beklager hændelsen, som skulle have fundet sted tidligere på sommeren, og oplyser til de to medier, at udtalelserne ikke afspejler Norges politik eller holdning over for russere.

Det er uvist, hvad der helt præcist forårsagede hændelsen.