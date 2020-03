Norsk ekspert roser dansk corona-indsats

En norsk professor ser misundeligt til de danske indsatser for at inddæmme spredning af coronavirus

Norske myndigheder har været for slappe i forhold til at inddæmme spredning af coronavirus i landet.

Det har danske myndigheder til gengæld ikke, og Norge kunne lære noget af Danmark.

Sådan lyder det fra Bjørg Marit Andersen, professor i hygiejne og smitteværn fra Oslo Universitetshospital, der kigger misundeligt til de danske indsatser mod coronavirus.

Det skriver NRK.

- Danmark ligger foran os. De har lavet mere drastiske tiltag. Norge burde kigge til Danmark. De har været meget mere strenge med indrejsetiltag. I Norge sagde man, at vi kommer til at få et rigtig stort udbrud, men gjorde meget lidt for at stoppe det i starten, siger Bjørg Marit Andersen.

262 personer i Danmark er konstateret smittet med coronavirus

Professoren roser for eksempel de danske myndigheder for ikke at lade fly fra røde zoner som for eksempel Norditalien og Iran lande i de danske lufthavne.

- Super, det er et helt rigtigt tiltag, lyder Bjørg Marit Andersens umiddelbare reaktion på forbuddet.

Fly fra røde zoner må fortsat lande i Norge, og professoren mener, at det omgående bør stoppes.

Selvom der ikke er den store forskel på antallet af smittede i de to lande - 262 i Danmark og 277 i Norge - peger professoren på, at alle danske smittetilfælde kan spores til udlandet.

Det er ikke tilfældet i Norge, hvor der nu findes lokal smittespredning.

