Norsk hospital melder klar til at bryde karantæneregler

På Oslo Universitetshospital er 1081 ansatte sat i karantæne, mens 14 medarbejdere foreløbig er blevet testet positive for coronavirus.

Det skriver hospitalet i en meddelelse.

De smittede har enten haft nærkontakt med en anden smittet eller været på rejse til udlandet.

- Det store antal af medarbejdere, der er blevet smittet eller sendt i karantæne, udgør en stor udfordring for driften af sygehuset og vores evne til at udføre forsvarlig lægehjælp, siger Bjørn Atle Bjørnbeth, universitetets administrerende direktør, i meddelelsen.

Det store fravær sætter dermed hospitalet under et yderligere pres, og direktøren melder sig derfor klar til at omgå reglerne.

- I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at fravige karantænereglerne og bede medarbejdere, der er i karantæne, men som ikke har nogen symptomer, om at komme på arbejde alligevel.

- Alternativet er ikke at være i stand til at give patienter den sundhedsydelser, de har brug for, siger Bjørn Atle Bjørnbeth.

Oveni forsvinder muligheden for at hyre vikarer ind fra andre lande til hospitalet i Oslo.

- Det betyder, at vi er nødt til at løse udfordringerne internt og omdisponere personale til andre opgaver, siger Bjørnbeth.

Områder, som de smittede har berørt, vil blive vasket grundigt, melder hospitalet. Alligevel forventer direktøren, at antallet af smittede stiger.

- Vi må regne med, at antallet af ansatte, som er smittede eller skal i karantæne, vil stige, siger Bjørnbeth.

Oslo Universitetshospital har i alt 23.000 ansatte.

I Norge er mere end 1250 personer bekræftet smittet med coronavirus, mens tre er døde, og 42 personer er indlagt på hospitalet.

I Danmark har regeringen indført flere tiltag for at hjælpe det travle sundhedsvæsen. For eksempel skal private, såvel som pensionerede læger og sygeplejersker, have mulighed for at bistå alment sundhedspersonale.

Desuden kan operationer blive aflyst, og behandlingsgarantien er sat ud af kraft.