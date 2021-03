Norsk journalist død efter at have fået AstraZeneca-vaccine

En norsk kvinde i 50'erne, der arbejdede som journalist og var frivillig i det norske sundhedsvæsen, er død efter at have fået AstraZenecas coronavaccine.

Det skriver flere norske medier.

For nylig meldte Monica Aafløy Hansen sig som frivillig i sundhedsvæsenet for at hjælpe med coronaindsatsen i Oslo. I den forbindelse blev hun tilbudt at blive vaccineret med AstraZenecas vaccine - og takkede ja.

Hentet i ambulance

Ifølge Avisa Oslo fik den norske kvinde slem hovedpine fredag aften. Da hun vågnede næste morgen, var hovedpinen blevet værre, og hun kontaktede derfor lægevagten.

Monica Aafløy Hansen blev hentet i en ambulance og kørt til Rikshospitalet, hvor hun blev opereret, men hendes liv stod ikke til at redde.

Søndag meddelte sundhedsmyndighederne i Norge, at to statsborgere var døde af blodpropper efter at have modtaget AstraZenecas coronavaccine. Den 54-årige kvinde var en af dem.

Den norske lægemiddelstyrelse undersøger, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og dødsfaldene.

Livsglad og smilende

I et facebookopslag beskriver Det Jødiske Museum i Oslo kvinden som livsglad og altid smilende.

'Monica havde mange interesser - noget, der gjorde hende til en interessant samtalepartner. Hun var godt bevandret i nyere historie, Europas kongehuse og ikke mindst alt om hendes yndlings by, Rom'.

Netmediet VG har været i kontakt med familie og venner til Monica Aafløy Hansen, som bekræfter oplysningerne i faceboookopslaget.

Venner i chok

Flere af vennerne har desuden delt minder og beskeder til kvinden på Facebook.

En ven kalder nyheden om hendes død et 'chok'.

'Monica var ikke bare en af dem, jeg satte mest pris på, men et menneske, jeg så op til', skriver han.

En anden skriver, at Monica Aafløy Hansen var en af hans gode veninder.

'Monica var journalist og arbejdede blandt andet på 'Hjemmet'. Hun var guide i Oslo og aktiv på mange andre områder - blandt andet i Det Jødiske Museum. Hun fik en blodprop efter at være blevet vaccineret mod corona denne weekend', skriver vennen.

AZ-vaccine på pause

I Danmark er to personer døde, efter at de har fået AstraZeneca-vaccinen. Derudover er to medarbejdere fra Region Hovedstaden blevet indlagt med alvorlige symptomer inden for 14 dage efter vaccination med coronavaccinen.

Også herhjemme har der været indberetninger om sjældne symptomer med blodpropper, blødninger og lavt blodpladetal, efter at flere personer har modtaget vaccinen.

Det har fået Danmark til at sætte vaccination med AstraZenecas vaccine på pause i foreløbig 14 dage ud fra et forsigtighedsprincip. Siden har flere europæiske lande fulgt trop.

Selvom bivirkninger som blodpropper ikke kan udelukkes i sjældne tilfælde, slog EMA torsdag fast, at vaccinen er sikker og effektiv.

