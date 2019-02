Norsk klimaforsker: Elbiler gør endnu ingen forskel

Lydløst triller omkring 200.000 elbiler rundt på Norges veje.

Når der er allerflest biler på vejen i Oslo, består hele 25 procent af køretøjerne af elbiler. Men ifølge seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning Glenn Peters gør de mange elbiler ikke noget ved Norges samlede Co2-udslip.

Klimaforskeren modsiger ikke, at elbilerne reducerer Co2-udslippet per kørt kilometer, men mener at nordmændene blandt andet stadig bruger almindelige biler til deres sædvanlige kørsel og derefter bruger elbiler til at køre ekstra kilometer, skriver TU Elektrisk.

- Det vil være som at købe et nyt, energieffektivt køleskab, og sætte det gamle køleskab i kælderen, hvor man bruger det til at holde sine øl kolde. Så har du i praksis ikke reduceret den energi, du bruger på køleskabe, siger Glenn Peters.

Forskeren mener, at når folk først har købt en elbil, så er de også mindre tilbøjelige til at tage det offentlige, cykle eller gå til deres destination. Ifølge ham har en ejer af en fed bil nok mindre imod at køre en tre timers tur i forhold til at tage toget.

Vi ved det ikke

Erik Figenbaum, der er forskningsdirektør ved Institut for Transportøkonomi, er overhovedet ikke enig i Glenn Peters hypotese.

- Det er ikke let at sige noget sikkert, om ejere af elbiler kører mere end andre. Så må man også vide, hvad de, der ejer en elbil, havde gjort, hvis de ikke købte en elbil. Det er ikke givet, at de havde cyklet eller taget bussen. De kunne lige så godt købe en billig benzinbil, siger Erik Figenbaum.

Ifølge Figenbaum erstatter 90 procent af elbil-køb et køb af en normal bil. De sidste ti procent af købte elbiler er altså udover, hvad der ellers ville være blevet købt. Det betyder, at det kan bidrage til en lille stigning i kørte kilometer blandt dem, der har elbiler.

Billig benzin-bil

Glenn Peters har endnu en forklaring på, hvorfor der kommer til at gå lang tid, før man kan mærke elbilens komme på Co2-regnskabet. For i takt med at elbiler bliver mere eftertragtede falder prisen på benzin-biler.

Ifølge Peters er det helt grundlæggende økonomisk teori og indlysende, at prisen på 'gammeldags' biler en dag bliver så lav, at de oplever en genopstandelse.

Dog er alt ikke tabt. Ifølge Glenn Peters er der bare lange udsigter til målet om en mere grøn personlig traffik.

- Det betyder ikke, at elbiler på lang sigt ikke kan give reelle emissionsreduktioner, men at mere end 50 procent af det nye bilsalg er elektrisk, er ikke nødvendigvis nok. Det vil tage et årti eller måske mere at se en stor ændring i emissionerne, siger han.