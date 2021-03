Norsk kommune indstiller vaccine: - Alvorlig melding fra Danmark

Det norske svar på Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen mødes for at drøfte den danske beslutning

Den danske beslutning om at sætte brugen af AstraZenecas covid-19-vaccine i bero har givet genklang flere steder i Europa.

Vaccine fra AstraZeneca sat i bero

Og i Norge har det ført til, at man i Bergen kommune nu midlertidigt har indstillet brugen af vaccinen.

Det skriver Bergens Tidende.

- Meldingerne fra Danmark er så tilpas alvorlige, at Legemiddelverket og FHI har et møde allerede til formiddag. Vi sætter vaccinationen på pause og venter på deres konklusion, siger Trond Egil Hansen, der er medicinsk fagchef i kommunen.

Slut-dato for vacciner rykkes - igen

Legemiddelverket og FHI svarer til det danske Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

- Vi tror ikke lige nu, at denne vaccine er blevet mega farlig, men de oplysninger, som er kommet, betyder, at vi venter på konklusioner fra de nationale myndigheder, siger Trond Egil Hansen.

Indstillet i fem lande

Den danske vaccinepause kommer efter meldinger om blodpropper blandt enkelte vaccinerede personer i Europa, hvilket blandt andet har ført til et enkelt dødsfald i Danmark.

AstraZeneca efter vaccinepause: Den er grundigt undersøgt

Både Sundhedsstyrelsen i Danmark og Legemiddelverket i Norge understreger dog, at det foreløbig ikke kan konkluderes, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Foruden Danmark har også Østrig, Litauen, Luxembourg, Estland og Letland foreløbig valgt at indstille brugen af AstraZeneca-vaccinen. For de andre landes vedkommende er der dog kun tale om et bestemt parti af vaccinen.

Sverige afviser foreløbig at indstille brugen af vaccinen, skriver Aftonbladet.

I Østrig er der registreret to kendte tilfælde af alvorlige blodpropper blandt vaccinerede. Den ene afgik ved døden, mens den anden havde blodpropper i lungerne men er i bedring.

Onsdag lød det fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at man ikke har konstateret en sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen, men at det stadig undersøges.

