Norsk lægeformand: Tillid til AstraZenecas vaccine er væk

Befolkningen er skeptisk over for vaccinen fra AstraZeneca og ønsker at vælge den fra. Det mener lederen af den norske forening for almen medicin, Marte Kvittum Tangen.

Den seneste uges rapporter i Norge og det øvrige Europa om mulige alvorlige bivirkninger ved vaccinen har ført til mistillid blandt borgerne, konstaterer hun over for den norske radio- og tv-station NRK.

Det gør det vanskeligt at fortsætte med AstraZenecas vacciner, mener Tangen.

- Jeg tror, det vil blive meget vanskeligt, hvis vi vil have den størst mulige vaccinationsdækning i befolkningen på sigt, siger hun.

Direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur, Emer Cooke, har fastslået, at AstraZeneca-vaccinen er sikker at bruge

Norge satte 11. marts, næsten samtidig med Danmark, brugen af AstraZenecas vaccine på pause. Det skete efter flere alvorlige og meget sjældne tilfælde af blodpropper efter vacciner.

Privatpraktiserende læger rundt i Norge melder, at patienter i større grad er optaget af, hvilken type vaccine de bliver stukket med. Men de kan ikke selv vælge. De to øvrige vacciner på markedet er fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

- Der meldes ikke om en generel vaccinemodstand. Men folk siger helt klart, at de ikke vil have AstraZenecas vaccine. Der er meget usikkerhed og skepsis, siger Tangen.

Eksperter på Rikshospitalet i Oslo sagde tidligere på ugen, at tre sundhedsarbejdere er døde som følge af AstraZenecas vaccine. Og de siger, at der er en direkte sammenhæng. Men det er ikke en generel konklusion, som støttes af de norske sundhedsmyndigheder.

I Danmark er to meldt døde med blodpropper og hjerneblødninger, efter at de havde fået AstraZenecas vaccine.

Det seneste eksempel er bekræftet lørdag. Her hedder det, at to ansatte i Region Hovedstaden har været ramt af blodpropper, og at den ene er død.

De danske sundhedsmyndigheder har ikke kunnet påvise en direkte forbindelse mellem vaccinen og blodpropperne. Men de valgte i den forløbne uge at fortsætte pausen med AstraZeneca-vaccinationerne, foreløbig indtil næste uge hvor man håber at have yderligere konklusioner.