Norsk nyhedssite lukket ned efter muligt hackerangreb

Norske Dagbladet har lukket alle sine nyhedssites ned efter et muligt hackerangreb

Torsdag aften er norske Dagbladet blevet lukket ned efter et muligt hackerangreb, oplyser mediet.

Klokken 15.49 blev en artikel med overskriften: 'Erna Solberg siger, at det er okay: Pædofili er fint, så længe du ikke får sæd på barnet', publiceret.

Artiklen lå på Dagbladet.no.

Nyhedsredaktør Frode Hansen siger i den sammenhæng til NRK, at de følger sagen med stor alvor:

- Selvfølgelig bør den slags ikke kunne ske.

Teknologidirektør Geir Wiksen fra Dagbladet oplyser, at det er for tidligt at sige, om de 100 procent er blevet hacket.

Opdateres ...