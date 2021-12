Norsk overlæge: Flere uvaccinerede fortryder

En overlæge på et af Norges største sygehuse fortæller, at flere indlagte fortryder, at de ikke er blevet vaccineret

Det er ikke kun herhjemme, at antallet af smittede med corona stiger. I nabolandet Norge har de også stigende smittetal, og landet har lige nu rekordhøje antal af indlagte.

Her oplever flere uvaccinerede patienter alvorlige forløb med corona, og det har fået flere af de indlagte på et at Norges største sygehus til at fortryde, at de ikke er blevet vaccineret.

Det fortæller overlæge på Haukeland Universitetshospital i Bergen Trond Bruun til norske Dagbladet.

- En betydelig andel af de uvaccinerede, som indlægges, pådrager sig voldsom lungebetændelse og havner ofte på intensivafdelingen.

- Flere af patienterne har også fortrudt, at de har ikke taget imod vaccinen, siger overlægen til Dagbladet.

De seneste tal fra nabolandet viser, at 56 procent af de indlagte coronapatienter på intensiv er uvaccineret. 88,5 procent af nordmænd over 18 år er blevet færdigvaccineret.

Derfor opfordrer Trond Bruun også folk til at blive vaccineret, og overlægen mener, at det er vigtigt, at den ældre del af befolkningen får tredje vaccinestik, hvis man skal bekæmpe smitten.

Norge indførte tidligere på ugen nye coronarestriktioner, der blandt andet betød, at der ikke længere må serveres alkohol på restauranter, barer og værtshuse, imens restriktioner står på.