Norsk pilot hyldes: Lavede gigantisk julehjerte på himlen

Den norske pilot Ole Forbrigd hyldes som en helt, efter at han og en kollega onsdag lavede noget af en julehilsen til borgerne i Stockholm.

Den 37-årige pilot og en kollega fra Thomas Cook Airlines skulle på en testflyvning med et reservefly - en Airbus A330 - som befandt sig i den svenske storby. Men i stedet for at flyve lidt rundt på må og få besluttede piloterne sig for at 'tegne' et stort julehjerte over Stockholm.

Den usædvanlige flyvetur er blandt andet blevet registreret på Flightradar24 og har udløst masser af roser på de sociale medier.

Thomas Cook Airlines is drawing a giant heart over Stockholm. Track live at https://t.co/x4MjhEbbLY pic.twitter.com/eqHLfgMzIk — Flightradar24 (@flightradar24) 26. december 2018

- Vi er et stort charterselskab med mange fly. For at sikre, at vore gæster kommer frem, har vi et reservefly holdende. Men det er ikke godt, hvis det holder stille for længe. Så skal det enten gennem et teknisk tjek, eller også skal det ud at flyve en tur, fortæller Ole Forbrigd til vg.no.

Fik tilladelse

Normalt plejer piloterne under sådanne testflyvninger blot at flyve lidt rundt uden at have en særlig rute at følge. Men så fik piloterne den idé, at de jo også kunne tegne et julehjerte på himlen.

Flyveledertjenesten i Stockholm var med på idéen og gav den fornødne tilladelse.

- Hensigten med flyvningen var at tjekke flyet. Samtidig havde vi muligheden for at kombinere det med en hilsen til vores kunder, forklarer den norske pilot.

- Hjertet er jo logoet hos Thomas Cook. Det er et hjerte til alle vores kunder i Norden.

Hjertet var bedst

Ole Forbrigd fortæller, at de to piloter overvejede forskellige symboler.

- Men der er tale om et stort fly. Der er meget trafik i luftrummet, så af flere forskellige grunde var det bedst med hjertet, oplyser den norske pilot til vg.no.

På de sociale medier bliver piloternes flyvning både rost til skyerne - og kritiseret for at være spild af energi og ødelæggende for miljøet.

Ole Forbrigd er glad for de mange reaktioner. Han understreger, at flyvningen ville have fundet sted under alle omstændigheder.

Piloten vil ikke afvise, at også Norge en dag kan få en lignende hilsen. I så fald vil det også kun ske under en testflyvning med et reservefly, siger han.