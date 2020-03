Norsk politi advarer mod 'corona-fester'

De norske sundhedsmyndigheder og norsk politi har advaret landets unge mennesker om at holde fester i den kommende tid.

Det sker efter, at de norske skoler lukkede i sidste uge. Skolelukningerne fik angiveligt mange norske unge til at holde såkaldte corona-fester, hvor de fejrede, at de nu havde fået fri fra skole i 14 dage samt måske slap fra diverse opgaver.

Ungdomsafdelingen på Majorstuen Politistation i Oslo skrev i fredags følgende opslag på Facebook, hvor de advarede mod festerne:

'Vi har fået flere henvendelser og henvisninger til billeder, hvor unge mennesker i skolealderen og gymnasiealderen er samlet til større fester. Også såkaldte planlagte aktiviteter. Det er fester, hvor de unge fejrer, at de har fået fri fra skole og slipper fra skoleeksamen. Det er meget uheldigt, da det er vanskeligt at vide, hvem der er smittet med coronavirus.'

Således skriver Ungdomsafdelingen fra Majorstuen Politistation, der arbejder med at skabe tryghed for de unge i bydelene Frogner, Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker i den vestlige del af Oslo.

I opslaget på Facebook fortsætter opfordringen til de unge således:

'Til fester er stemningen god, og beruselse får folk til at sænke paraderne. Vi er mere intime over for hinanden, og deler måske hinandens drinks. Men coronavirus smitter med dråber. Det betyder, at der er meget stor risiko ved at drikke af samme flaske eller samme glas. Derfor er der meget stor risiko for smitte ved den slags fester.'

'Kære unge. Vær så venlige at droppe festerne. Måske bliver du ikke syg. Men tænk på dine medborgere. Andre kan dø, hvis de bliver smittet. Vær et godt medmenneske og hold dig langt væk fra fester og store forsamlinger. Så har du bidraget positivt til helheden'.