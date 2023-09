Norske forskere med ny kræftmelding: Der er en klar sammenhæng

Risikoen for at få flere forskellige kræftformer er større, hvis man jævnligt bruger snus, mener norske forskere

Der er en klar sammenhæng mellem snus og flere kræftformer.

Sådan lyder den kontante melding fra de norske sundhedsmyndigheder, som har gennemgået al forskning, der handler om snus og kræft.

Det skriver det norske medie NRK.

Alvorlige kræftformer

Ifølge Bendik Brinchmann, som er læge og forsker ved det norske folkesundhedsinstitut, er det alvorlige kræftformer, som man er i øget risiko for at få, hvis man bruger snus.

- Vi ser også igen og igen, at dødeligheden af kræften, hvis du får den og tager snus, bliver højere, siger Bendik Brinchmann til NRK.

De norske forskere har blandt andet fundet, at risikoen for at få kræft i spiserøret er tre gange så stor for personer, som bruger snus jævnligt, mens risikoen for kræft i bugspytkirtlen er dobbelt så stor.

Stigning i Danmark

En undersøgelse Sundhedsstyrelsen foretog i efteråret 2022 viser, at der er sket en stigning i antallet af unge danskere, der benytter sig af såkaldte røgfrie nikotinprodukter. De har undersøgt forbruget af snus, tyggetobak og nikotinposer blandt unge i alderen 15-29 år.

Undersøgelsen viser, at der i 2021 var 11,4 procent, der brugte produkterne dagligt eller lejlighedsvist, mens det tal i 2022 var 12,9 procent.

Blandt de adspurgte kvinder angiver 5,3 procent, at de bruger røgfri nikotin dagligt, mens 3,7 procent bruger det lejlighedsvist. I Norge bruger 12 procent af kvinderne i alderen 16-24 år snus dagligt, og det samme gør 17 procent af kvinderne i alderen 25-34 år.

Burde chokere

Ifølge NRK har der i Norge været en voldsom stigning i antallet af unge, som bruger snus, de sidste ti år. Den udvikling har særligt været synlig blandt de unge kvinder, og det bekymrer Ingrid Stenstadvold Ross, der er generalsekretær i Kræftens Bekæmpelse i Norge.

- Kvinder i Norge er faktisk dem, som bruger mest snus i hele verden, og det er et faktum, som burde chokere lidt. Ikke desto mindre er der kun lidt forskning i, hvordan snus skader især kvinder.

- Én ting er, at vi skal reducere de her snus-tal, men vi bør også forske mere i kvinder og snus, siger hun til NRK.