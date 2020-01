Norske Reidun blev gravid til søs: 62 år efter leder børnebørn efter dansk sømand

I juli 1958 står den unge norske kvinde Reidun på kajen i Antwerpen i Belgien. Efter at have været til søs i et år minus tre dage, er hun netop afmønstret.

Bag hende ligger rederiet Th. Brøvigs tankskib M/T Dea Brøvig. Det har været hendes hjem det sidste år.

Foran hende har hun en lang og efter datidens standarder formodentlig skamfuld tur hjem til den lille bygd i Norge.

Reidun er gravid i sjette måned. Hun har været sammen med en dansk kollega ombord.

Søgte i det skjulte

Indtil 2012 var den historie ukendt for barnet - den i dag 62-årige Berit Ruud Olsen. Reidun tog nemlig familiehemmeligheden med sig i graven, da hun døde i 2007.

- Men hendes søster, altså min mors moster, som hentede hende dengang i Antwerpen, fortalte min mor, at Gunner ikke var hendes biologiske far, fortæller Reiduns barnebarn Tina Ruud Skår, 32, til Ekstra Bladet.

Reidun var en smuk kvinde. Ikke så mærkeligt at både Gunner og Paul-Henning var vilde med hende. Privatfoto

Gunner fik ikke at vide, at familiens hemmelighed var blevet afsløret til datteren og børnebørnene, og sådan forblev det, indtil han gik bort i december.

Derfor hjalp Tina og hendes to søstre i det skjulte deres mor efter deres biologiske bedstefar, men nu hvor Gunner ikke er her længere, beder de åbent om hjælp til at komme på sporet.

Paul-Henning fra Brønderslev

Nogle gamle breve vidner om, at den biologiske far til barnet, var en af Reiduns kolleger på skibet.

Afsenderen på brevene var en Paul-Henning Andersen, og gennem det norske stadsarkiv, har Tina og hendes søstre fundet nogle gamle lønsedler.

På lønsedlerne står der, at Paul-Henning Andersen, født 28. december 1930, med bopæl i Brønderslev har arbejdet for Th. Brøvig i den samme periode, som Reidun.

Inden den unge norske kvinde stak til søs og mødte Paul-Henning, var hun faktisk kærester med Gunner hjemme i bygden.

- De var et par, men da det pludselig blev slut med de to, rejste hun ud som telegrafist på båden, fortæller Tina.

Valgte Gunner

Så vidt familien ved, var det meningen, at Reidun skulle flytte med ham til Danmark. Først ville den gravide kvinde dog en tur hjem til sin familie i Norge.

- Her mødte hun Gunner igen, og det må have slået knister, for de valgte at blive sammen, selvom hun var gravid, forklarer barnebarnet.

Nu håber de tre søstre og deres mor Berit på at finde deres far og morfar i Danmark eller hans slægtninge.

- Vi vil gerne vide, hvad der blev af ham. Jeg håber ikke, han blev helt knust over Reiduns valg, siger Tina.

Hvis du har oplysninger om Paul-Henning Andersen, hører familien gerne fra dig på e-mail-adressen tinaolsen_87@hotmail.com.