Norwegian aflyser 3000 afgange

Som følge af udbruddet med den nye coronavirus, covid-19, har Norwegian valgt at aflyse omkring 3000 flyafgange fra midten af marts frem til midten af juni.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

De 3000 flyvninger svarer til omkring 15 procent af selskabets totale kapacitet i den periode.

Aflysningerne sker blandt andet, fordi selskabet i sidste uge oplevede en lavere efterspørgsel end normalt.

Aflysningerne berører 'hele rutenetværket', oplyser selskabet, som senere vil komme med detalje om, præcis hvad det omfatter.

- Det er en kritisk periode for luftfarten, også for os i Norwegian. Vi opfordrer myndighederne til øjeblikkeligt at indføre tiltag for at reducere den økonomiske belastning for flyselskaberne for at beskytte afgørende infrastruktur og arbejdspladser, lyder det fra Norwegians koncernchef, Jacob Schram, i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at aflysningerne vil påvirke en betydelig andel af de ansatte i Norwegian, hvorfor man er begyndt at tale med de relevante fagforeninger om midlertidig hjemsendelse af de berørte kollegaer.

- Vi vil fortsætte den konstruktive dialog med fagforeninger og medarbejdere for at komme igennem denne svære situation sammen, lyder det fra koncernchefen.

De kunder, der bliver berørt af aflysningerne, vil blive informeret, så snart de konkrete ændringer er på plads og træder i kraft, oplyser Norwegian.