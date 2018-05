Norwegian efterlod Eriks 13-årige søn i lufthavn: Jeg er rasende

Norwegian efterlod 13-årig i lufthavnen på grund af overbooking. Erik Jacobsen, far til drengen, er rasende. Flyselskabet kan ikke garantere, at det ikke gentager sig

Erik Jacobsen er godt gal i skralden, efter flyselskabet Norwegian her til aften efterlod hans 13-årige søn i lufthavnen i Norges hovedstad Oslo.

Erik Jacobsen er skilt fra sønnens mor, og derfor flyver hans søn frem og tilbage mellem Oslo og Danmark. Denne tur har været planlagt siden januar, fortæller Erik Jacobsen, der har boet i Norge de sidste seks år.

Hans søn behøver ikke at være ledsaget til flyet, da han er over 12 år gammel og derfor tog han selv til lufthavnen onsdag aften, hvor han skulle flyve klokken 17:25. Men da han printede boardingkortet, var hans pladsanvisning skiftet ud med SBY.

Hvad betyder det

Erik Jaconsen er rasende, efter Mprwegian efterlod hans søn i Oslo Lufthavn. Foto: Privatfoto

- Han skrev til mig: 'Hvad betyder det?'. Og jeg bad ham om at gå til gaten og spørge om det, hvor han fik besked på, at han skulle vente, indtil de andre var gået om bord. Herefter fik han at vide, at der ikke var plads til ham, og han blev henvist til kundeservice, fortæller Erik Jacobsen.

SBY står for standby, og det betyder, at flyet er booket, og man er i venteposition til næste ledige afgang, som var en time efter.

- Han ringer til mig, og jeg får ham guidet hen til en informationsmedarbejder, der hjalp ham med at finde kunderservice. Her fandt de en plads til ham på næste fly. Men det var kun, fordi at jeg fik ham guidet hen til kundeservice, at jeg fik ham med det næste fly. Der var ingen, som hjalp ham.

Rasende

Erik Jacobsen er mildest talt ikke tilfreds med behandlingen:

- Jeg er rasende. Det er børn, de efterlader. Og det gør man altså ikke i en lufthavn, siger han.

Han vil nu overveje kraft, om han skal bruge Norwegian fremover:

- For to år siden var vi udsat for det samme, og der havde han endda en ledsager fra flyselskabet med om bord. Dengang lovede de guld og grønne skove, men nu er det så sket igen. Jeg vil have en snak med SAS om deres politik omkring at have børn med om bord.

Lidt efter ringer Eric Jacobsen igen. Han har besluttet sig for ikke længere at bruge Norwegian.

Betal hvis du vil være sikker

I Norwegian bekræfter Andreas Hjørnholm, kommunikationschef, at Erik Jacobsens søn ikke kom med flyet. Han kan dog ikke garantere mod lignende hændelser i fremtiden. Reglen er nemlig, at der er krav om, at børn skal have en ledsager med på flyet, indtil de er 11 år gamle. Når de fylder 12 er det ikke længere obligatorisk at betale flyselskabet for at sende en ledsager med om bord, forklarer han:

- Det er noget, som man skal bestille ekstra, og det er der desværre ikke blevet gjort i dette tilfælde. Og derfor har vi ikke haft mulighed for at se, at drengen var mindreårig.

- Så snart han fylder 12 år, er det dem, som booker billetten, der skal sørge for at gøre os opmærksom på, at her er en, som har brug for ekstra hjælp, siger han.

- Så det er forældrenes ansvar, at deres børn ikke efterlades i lufthavnen?

- Nej, det er selvfølgelig vores ansvar, hvis passagerer efterlades i lufthavnen.

- Jeg siger ikke, at det er forældrenes ansvar. Jeg siger, at reglerne er sådan, at hvis man er fyldt 12 år, så skal denne ekstra service bookes ekstra. For børn under 12 år er den obligatorisk.

- Hvorfor kom han ikke med?

- Det er fordi, der desværre er en overbookning, og det kan jeg kun beklage over for drengen og hans forældre.

- Så når der er en overbookning, skal man vide, at der er en risiko for, at børnene ikke kommer med, hvis de ikke er ledsaget?

- Ja, i princippet. Hvis de er over 12 år, og man ikke har tilvalgt denne ekstra service, rejser de i princippet som helt almindelige passagerer.

- Og det skal man så betale for?

- Ja, lige præcis.