Norwegian genåbner 18 ruter fra Danmark

Norwegian genåbner 76 ruter i Europa.

Det betyder, at lavprisselskabet nu igen tilbyder flyafgange fra Danmark. I alt vil man nu kunne flyve til 18 destinationer fra Danmark, lyder det onsdag i en pressemeddelelse.

- Mange kunder har givet udtryk for, at Norwegian må tilbage på vingerne med ruter til langt flere destinationer, end vi har i dag. Jeg har en god nyhed til alle, der gerne vil rejse med Norwegian til sommer: Vi kommer i luften med flere fly, og vi genåbner en række af de ruter, som vores kunder har efterspurgt.

- Nu, hvor konkurrenterne er i gang igen, ønsker vi også at melde os ind i konkurrencen og bidrage til, at samfundet gradvist vender tilbage til det normale. Samtidig har vi indført en række tiltag for yderligere at reducere en allerede lav smitterisiko om bord, siger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

Det norske flyselskab har indtil nu kun haft otte fly i luften i Norge.

I pressemeddelelsen oplyser man, at der fremover kommer 12 fly yderligere på vingerne. Det betyder samtidigt, at 600 ansatte, som har været hjemsendt, vender tilbage fra orlov.

De 76 ruter vil blive genåbnet fra 1. juli.