Norwegian i fly-problemer: Nedlægger ruter til USA

Det norske lavprisselskab Norwegian nedlægger samtlige ruter til USA, der indtil marts blev opereret af selskabets Boeing 737 Max-fly. Norwegians resterende flyvninger, der opereres af selskabets Dreamliner-langdistancefly bliver ikke påvirket af beslutningen.

Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

Norwegian har valgt at nedlægger ruterne, da man endnu ikke ved, hvornår problemerne med Boeing 737 Max-fly er løst. '

Siden marts har flytypen haft flyve forbud, og Norwegian har derfor været tvunget til at dække hullerne i flyplanen med lejede fly.

'Siden marts har vi utrætteligt forsøgt at minimere påvirkningen for vores kunder ved at indsætte erstatnings mellem Nordamerika og Irland. Da det fortsat er uvist, hvornår 737 Max kan vende tilbage tilbage, er denne løsning dog uholdbar,' lyder det fra Matthew Robert Wood, direktør for Norwegians langdistanceruter i pressemeddelelsen.

Boeing anklaget: Gambler med liv

Ifølge det norske erhvervsmedie E24.nu, ser det ud til at det udelukkende er ruter til og fra Irland, der bliver påvirket af Norwegians beslutning.

Boeings 737 Max-fly fik flyveforbud tidligere på året, efter to fly kort tid forinden styrtede ned.

Først forulykkede et Lion Air fly 189 personer ombord i havet kort efter afgang fra Jakarta i Indonesien. Få måneder senere styrtede et fly af samme model ned over Etiopien. Her blev 157 personer dræbt.