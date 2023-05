Norwegian sagsøges ... af Norwegian

Hvem har retten til navnet Norwegian?

Det er i øjeblikket spørgsmålet i en strid mellem luftfartsselskabet Norwegian og Bank Norwegian, som nu går rettens vej.

Luftfartsselskabet påkalder sig retten til navnet, og derfor sagsøges de nu af Bank Norwegian, som ønsker at få afklaret sagen juridisk.

Det skriver det norske medie E24.

Bank Norwegian er nu ejet af den svenske Nordax Bank, som overtog ejerskabet fra den tidligere hovedaktionær, flygiganten Norwegian.

Til E24 hævder Bank Norwegian-chef Merete Gillund, at man fortsat har ret til at kalde og markedsføre sig med Norwegian-navnet.

Den udlægning køber man ikke hos luftfartsselskabet.

- Vi er overraskede over stævningen og mener, at det er noget, vi kunne have løst på en venlig måde uden for retssystemet, siger kommunikationsdirektør Esben Tuman til E24.

- Kort sagt er vi uenige i, at den svenske bank Nordax kan bruge vores brand, som de har gjort efter opkøbet, og det har vi bedt dem ændre på, fortsætter han.