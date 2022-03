Nostrovia - Carlsberg fortsætter i Rusland

I dag, i morgen. Næste uge og ugen efter.

Russerne kan fortsætte med at knappe Carlsbergs russiske produkter op akkompagneret af nostrovia - skål.

For nok meddelte Carlsberg fredag i sidste uge, at bryggerigiganten vil stoppe med at sælge selve Carlsberg-øllen på det russiske marked, men det danske selskab fortsætter ufortrødent under dets russiske brand Baltika.

Artiklen fortsætter ...

Mandag meddelte Carlsberg gennem selskabets presseafdeling, at det vil stoppe med at sælge selve Carlsberg-øllen på det russiske marked.

'Vi stopper med at producere og sælge vores flagskibsmærke Carlsberg på det russiske marked,' lød det således i pressemeddelelsen.

Fortsætter

Men virkeligheden er, at selve Carlsberg-øllen langtfra driver butikken i Rusland. For Baltika-bryggeriet har ud over sin egen serie også en lang række andre internationale mærker, som Carlsberg brygger og sælger til det russiske marked.

- 90 procent af det, de sælger i Rusland, fortsætter de med at sælge, siger aktieanalytiker Per Fogh, der følger Carlsberg for Sydbank.

- Carlsberg-øl udgør cirka ti procent af det samlede salg i Rusland.

Artiklen fortsætter ...

Carlsberg har gennem længere tid nægtet at lukke helt ned i Rusland blandt andet med henvisning til de tusindvis af ansatte, der er afhængige af deres arbejde på bryggerierne. Men Carlsberg har gjort det svært for sig selv fra start, lyder det fra brandingekspert Frederik Preisler, partner i Mensch, der peger på, at bryggeriet ikke har haft en klare argumenter for at blive i Rusland fra start.

- Det er svært for at dem at komme ud af denne situation. Det bliver sådan noget med, at så lukker de Carlsberg i Rusland, men så kommer det frem, at det kun er ti procent. Og så vil de donere overskuddet til nødhjælp. Tilsammen er der ikke nogen af de ting, der får kritikken til at stoppe. Og det må være det, der er mest frustrerende for Carlsberg; at kritikken fortsætter.

- Det kommer til at virke, som om de bliver kastet rundt i manegen.

Bliv klogere på krigen i Ukraine, der har fået Carlsberg til at stoppe - noget af produktionen i Rusland.

Omsætning på 6,5 milliarder

Der er imidlertid også rigtig mange penge på spil for Carlsberg.

Alene sidste år havde Carlsberg en omsætning i Rusland på 6,5 milliarder kroner ud af en samlet omsætning på 66,6 milliarder kroner. Per Fogh slår dog fast, at af Carlsbergs samlede omsætning og indtjening er Rusland ikke livsnødvendig:

- Det er omkring ti procent af omsætningen og under det i indtjeningen. Det er ikke noget, de knækker nakken på, hvis de skal ud af Rusland, men det vil helt sikkert betyde lavere indtjening.

Carlsberg ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser til en engelsk udtalelse fra i går.