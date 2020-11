Notat: Minkavlere mistænkes for at aflevere falske coronaprøver

Fødevarestyrelsen mistænker nogle minkavlere for at have indsendt falske negative coronatests af minkbesætningerne.

Det skriver Avisen Danmark, der har set et notat fra Fødevarestyrelsen.

Mistanken er opstået, fordi fødevareminister Mogens Jensen (S) 6. november modtog en anonym anmeldelse.

Dagen efter foretog styrelsen et kontrolbesøg på tre vestjyske besætninger, og på en af minkfarmene viste en ny test, at besætningerne var smittet, skriver Avisen Danmark.

Tre dage inden havde minkavleren ellers indsendt en negativ coronaprøve fra minkbesætningen.

Men der er kun tale om den ene minkfarm, hvor testsvarene har været direkte modsatrettede.

I den anden besætning var der allerede konstateret smitte ved første prøve, og i den tredje besætning kunne man ikke teste, da de aflivede dyr var gået i forrådnelse.

Man behandlede dem derfor som smittede, selv om det indsendte prøvesvar fra ejeren oprindeligt var negativt.

Fødevarestyrelsen kan ikke udelukke, at den ene minkfarm kan være blevet smittet i løbet af tre dage. Alligevel har styrelsen nu valgt at lave stikprøvekontroller på 25 minkfarme, skriver avisen.

På spørgsmålet om, hvorvidt styrelsen formoder, at der er taget falske negative prøver, svarer enhedschef og talsmand for Fødevarestyrelsen Henning Knudsen:

- Det ved vi ikke. Vi er ved at undersøge sagerne og har ikke konklusionen på det, siger han til avisen.

Han uddyber, at der ikke er en 'lampe, der står og blinker'.

Han bekræfter dog over for avisen, at et muligt motiv for snyd kan være, at usmittede besætninger får større kompensation end smittede besætninger.

Styrelsen venter nu på svar fra de 25 stikprøver, fortæller Henning Knudsen til DR Nyheder.

- Kan det bevises, at det er snyd, så er der tale om regler, der er blevet overtrådt mod bedre vidende. Juristerne må vurdere, hvad der skal gøres, siger han til DR Nyheder.