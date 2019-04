Notre Dame skal genopbygges på fem år

Den ikoniske katedral Notre Dame skal inden for de næste fem år igen stå klar i den franske hovedstad, Paris.

Det siger præsident Emmanuel Macron i en tv-transmitteret tale.

Notre Dame blev mandag ramt af en voldsom brand. Branden er tirsdag blevet slukket, men flere dele af katedralen blev ødelagt. Under branden knækkede kirkens ikoniske spir, mens tårnene overlevede.

Hyldes som helt: Reddede uvurderlige genstande

Dermed venter nu et stort renoveringsarbejde.

Franske rigmænd og selskaber har tirsdag doneret store beløber til genopbygningen. Over 600 millioner euro - svarende til omkring 4,5 milliarder kroner - er indtil videre blevet doneret.

Se også: Rigmænd sender millioner i hundredvis til brændt Notre Dame

Flere historiske genstande befandt sig i kirken under brand, blandt andet en tornekrone, som det menes, at Jesus havde på, da han blev korsfæstet. Den blev reddet ud af præsten Jean-Marc Fournier, der gik ind i kirken sammen med brandfolkene for at redde nogle af de historiske genstande.

Opdateres...