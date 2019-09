Novo Nordisk får godkendt diabetespille i USA

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt Novo Nordisk' diabetespille, oral semaglutid. Det skriver Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

Stoffet bliver brugt til at behandle voksne med type 2-diabetes og vil blive markedsført under navnet Rybelsus, skriver Medwatch.

Når først midlet rammer markedet, er der flere analytikere, der har vurderet, at det kan indbringe svimlende 21,7 milliarder kroner over en femårig periode.

FDA's godkendelse kommer dog med den hage, at midlet ikke bliver anbefalet som førstevalget til at behandle sygdommen, og at midlet kan hæve risikoen for thyreoideacancer, betændelse i bugspytkirtlen og andre sygdomme.

Indløste særlig billet

Novo Nordisks godkendelse kommer nøjagtig seks måneder efter, de sendte ansøgningen til FDA. Grunden til den hurtige sagsbehandling skyldes, at firmaet indløste en særlig billet, som sikrede, at FDA skulle have truffet en afgørelse indenfor seks måneder.

Normalt tager sagsbehandlingen ti måneder. De fire ekstra måneder kan gøre en stor forskel, da det også er store beløb, man regner i, når man taler om Rybelsus.

Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank, vurderer, at man kan forvente et salg på 38 milliarder, hvilket han kalder et 'konservativt' bud. Det svarer til omkring en tredjedel af Novo Nordisk' omsætning i dag.

Til sammenligning solgte Novos i øjeblikket bedst sælgende middel, Victoza, sidste år for 24,3 milliarder ud af Novos samlede salg på 111,8 milliarder kroner.

Novo Nordisk forventer, at pillen kan komme på markedet i løbet af de sidste tre måneder af 2019.

Novo Nordisk har også ansøgt om at få godkendt midlet i Europa. Her afventer endnu en blåstempling.