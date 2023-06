Novo Nordisk-slankemiddel undersøges for at øge kræftrisiko

Den populære nye slankemedicin fra Novo Nordisk kaldet Wegovy skal nu undersøges for, om det øger risikoen for kræft.

Helt konkret er det den Den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, som har rejst et sikkerhedssignal for Wegovy.

Det skriver bt.dk.

Signalet gælder også Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic. Det kan mediet fortælle på baggrund af et skriftligt svar fra EMA.

EMA har besluttet sig for at undersøge lægemidlerne på baggrund af et studie, der tyder på, at virkningsstoffet i de to præparater kan øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2 diabetes.

- I januar 2023 drøftede EMA’s sikkerhedskomité et signal for lægemidler, der hører til klassen glucagon-lignende peptid-1 (GLP-1) receptoragonister, herunder lægemidler indeholdende det aktive stof semaglutid (Ozempic, Rybelsus, Wegovy), skriver EMA og fortsætter:

- Det skete efter offentliggørelsen af et studie, der tyder på, at der kan være en øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen ved brug af disse lægemidler hos patienter med type 2 diabetes.

Pressechef i Novo Nordisk Lars Otto Andersen-Lange oplyser i et skriftligt svar, at patientsikkerhed har den højeste prioritet hos Novo Nordisk, og at virksomheden ikke selv har fundet en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft i mennesker.

- Alle indberetninger om bivirkninger ved brug af vores medicin tager vi meget alvorligt, skriver han.

Han skriver videre, at Novo Nordisk er bekendt med, at EMA har bedt om oplysninger om lægemidlerne.

- Novo Nordisk er klar over henvendelsen fra EMA og vil levere en grundig gennemgang af alle relevante data omkring emnet.

I april vedtog udvalget i EMA en liste over spørgsmål, der blev sendt videre til de medicinalvirksomheder, der har markedsføringstilladelserne for lægemidlerne.

Det betyder, at blandt andet Novo Nordisk senest 26. juli i år skal svare på EMAs spørgsmål vedrørende en mulig risiko.

EMA oplyser også, at de selv er i gang med at gennemgå den tilgængelige viden, der er om lægemidlerne, og at signalprocessen er i gang.

Novo Nordisk har selv fundet en mulig sammenhæng mellem skjoldbruskkirtelkræft og virkningsstoffet semaglutid i dyreforsøg, og derfor har Wegovy af den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA fået en såkaldt ‘Black Box Warning’.

Det er den mest alvorlige advarsel, FDA kan give et lægemiddel, og af advarslen fremgår det blandt andet, at patienter der har tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft i familien, ikke skal tage lægemidlet.

Men risikoen fremgår ikke af de danske indlægssedler for Wegovy og Ozempic.

Der er ikke noget i de data, Novo Nordisk har indsamlet indtil videre, som tyder på, at der er en øget risiko for mennesker, skriver Novo Nordisks pressechef.

- Sikkerhedsdata indsamlet fra store kliniske forsøgsprogrammer og post-marketing overvågning har ikke vist en årsagssammenhæng mellem semaglutid eller liraglutid og skjoldbruskkirtelkræft.

Wegovy er blevet kaldt en gamechanger og et vidundermiddel indenfor vægttabsbehandling, og i maj blev der i Danmark udskrevet lidt mere end 58.000 recepter på medicinen.